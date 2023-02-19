THY ve Pegasus ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a uzattı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.

Vatandaşlara rezervasyonsuz havalimanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulaması üzerinden ücretsiz biletleme yapılabileceği belirtildi.

Pegasus Hava Yolları deprem bölgelerinden tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgelerindeki illerden yapılan ücretsiz tahliye seferlerinin 1 Mart'a kadar uzatıldığı duyurdu.

Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın tahliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 Mart 2023'e kadar tüm tahliye seferlerimiz ücretsiz olacaktır. Tahliyenin hızlandırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." bilgisi verildi.