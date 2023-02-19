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Oyuncu Sancar'ın bağışladığı 98 model aracı iş adamı satın aldı

Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyasına otomobilini bağışlayan oyuncu Ferdi Sancar'ın 1998 model aracını, ünlü müteahhit Uğur Vergili satın aldı. Vergili, aracın Sancar'da kalmasını istedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 10:16, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 10:17
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Oyuncu Sancar'ın bağışladığı 98 model aracı iş adamı satın aldı

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası' yayınına pek çok isim katılarak bağışlarda bulundu ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu anlardan biri de Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini canlandıran oyuncu Ferdi Sancar'ın yaptığı bağış oldu. Pelin Çift, Ferdi Sancar'ın 1998 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından satışa çıkan, oyuncu Ferdi Sancar'ın 'Tek mal varlığım' olarak bahsettiği 1998 model arabayı Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ünlü müteahhit Uğur Vergili 500 bin liraya satın aldı. Yayına bağlanan Uğur Vergili "İlk önce Ferdi kardeşimin arabasını almakla başlayayım. Arabası onda kalsın. Arabayı 500 bin liraya almak istiyorum. Başkent İnşaat olarak 9 milyon lira, kızım Asude Naz için 1 milyon lira, oğlum Said için de 1 milyon lira toplam 11.5 milyon lira bağış yapmak istiyorum" ifadelerini kullanarak, örnek bir davranış sergiledi.

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