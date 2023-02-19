Yıkılan anaokulunun enkazına balonlar bağlandı
Kahramanmaraş merkezli depremde çok sayıda çocuk da yaşamını yitirdi. Hatay'da yıkılan bir anaokulunun enkazına balonlar bağlandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 10:24, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 10:24
Kahramanmaraş,'ta 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden 11 il etkilendi.
Depremlerde en çok hasarı alan illerin başında ise Hatay yer alıyor. Hatay'daki bir anaokulu da depremde yerle bir oldu.
O anaokulundan geriye çocukların hikaye kitapları, çizdiği resimler kaldı.
Bazı vatandaşlar, o anaokulunun enkazına depremde hayatını kaybeden çocukların anısına balonlar bağladı.