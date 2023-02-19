Yıkılan anaokulunun enkazına balonlar bağlandı

Kahramanmaraş,'ta 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden 11 il etkilendi.

Depremlerde en çok hasarı alan illerin başında ise Hatay yer alıyor. Hatay'daki bir anaokulu da depremde yerle bir oldu.

O anaokulundan geriye çocukların hikaye kitapları, çizdiği resimler kaldı.

Bazı vatandaşlar, o anaokulunun enkazına depremde hayatını kaybeden çocukların anısına balonlar bağladı.