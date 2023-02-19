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ESK depremzedelere 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdi

Et ve Süt Kurumu'nun depremzedelere ulaştırdığı et ürünü miktarı 90 tona ulaştı. Bölgeye 7 ton da süt ve süt ürünü gönderildi. Kurumun bölgedeki yetiştiricilere desteği de sürüyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 10:57, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 10:59
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ESK depremzedelere 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Et ve Süt Kurumu'nun depremden etkilenen üreticilerin taleplerini karşıladığı belirtildi.

Sahipsiz ya da bakım imkanı olmayan hayvanlar yerinden teslim alınıyor,, bölgedeki üreticiler için de özel fiyat politikası uygulanıyor.

15 ton da sevkiyata hazır

Ayrıca bölgedeki yetiştiricilerin çiğ süt alım talepleri de yerine getiriliyor. Böylece yaklaşık 5 bin 350 ton süt toplanarak üretime kazandırıldı.

Afetzedeler için bugüne kadar 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürünü bölgeye gönderildi. 15 ton et ürünü de sevkiyata hazır hale getirildi.

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