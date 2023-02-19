İslahiye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 14:00, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 14:01
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor
Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.