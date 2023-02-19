Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra yasa dışı yollarla ülkeye girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimleri denetimleri de tüm hızıyla sürüyor.

Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriliyor. Yakalanan düzensiz göçmenler charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor.

Kocaeli ve Aydın'daki geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan ve Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.

Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen 10 charter seferiyle 1639, tarifeli uçuşlarla da 3473 olmak üzere toplam 5 bin 112 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 14 bin 878'e ulaştı. Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan 15 bin 907, terke davet kapsamında işlemleri devam eden 757 olmak üzere toplam 16 bin 664 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri de sürüyor.

Öte yandan, sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde yılbaşından bu yana 28 bin 867 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde de son bir haftada 1459, yılbaşından bu yana ise 13 bin 130 düzensiz göçmen yakalandı.