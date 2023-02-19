Cinnet geçiren astsubay, 4 kişiyi öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da Havacı Astsubay Barbaros Ulusoy (50), boşanma aşamasında olan eşi Filiz Ulusoy (46), kızı Melis (23) ve kayınbiraderi Ediz Ulusoy (47) ile Ediz Ulusoy'un oğlu Erdem Ulusoy'u (20) beylik tabancası ile vurarak öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi. Ankara'da otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri, memleketleri Tokat'ın Zile ilçesine gönderildi. Cemevinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. 4 kişinin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ağbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Barbaros Ulusoy'un cenazesi ise Kargapınar Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.