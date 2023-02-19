K.Maraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 15:57, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 16:00
AFAD Başkanı Yunus Sezer Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 689 kişinin
hayatını kaybettiğini açıkladı.
Deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı