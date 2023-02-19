TDV, depremzedelere 15 bin Kur'an-ı Kerim gönderdi

Deprem bölgesi için genelge yayımlandı
Deprem bölgesi için genelge yayımlandı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Depremde bir bina öne doğru yattı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Depremde bir bina öne doğru yattı
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 tutuklama
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 tutuklama
Bakan Özer: 10 il ile ilgili durumu yarın açıklayacağız
Bakan Özer: 10 il ile ilgili durumu yarın açıklayacağız
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?
Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?
Erdoğan'dan 'seçim tarihi' tartışmalarına nokta: Öncelik yaraları sarmak
Erdoğan'dan 'seçim tarihi' tartışmalarına nokta: Öncelik yaraları sarmak
Bakanlıktan 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' haberine açıklama
Bakanlıktan 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' haberine açıklama
Karamanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Karamanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Deprem bölgesinde ev taşıma ücretlerine sınırlama
Deprem bölgesinde ev taşıma ücretlerine sınırlama
10 ilde eğitim ne zaman başlayacak?
10 ilde eğitim ne zaman başlayacak?
Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilecek
Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilecek
Büyük depremde acı bilanço: 40 bin 642 kişi vefat etti
Büyük depremde acı bilanço: 40 bin 642 kişi vefat etti
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi
3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
Deprem bölgesinde dolandırıcılık yapan sahte doktor tutuklandı
Deprem bölgesinde dolandırıcılık yapan sahte doktor tutuklandı
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
Ana sayfaHaberler Yaşam

TDV, depremzedelere 15 bin Kur'an-ı Kerim gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 15 bin Kur'an-ı Kerim gönderdiklerini halen de şu anda yeni basımlar yapıldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 16:32, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 16:34
Yazdır
TDV, depremzedelere 15 bin Kur'an-ı Kerim gönderdi

Şanlıurfa'da depremzedelerle ve din görevlileriyle bir araya geldikten sonra açıklamada bulunan Açık, TDV'nin depremin ilk gününden itibaren 11 ilde çok yoğun bir yardım seferberliği yürüttüğünü söyledi.

Açık, TDV'nin 50 bini aşkın gönüllüsüyle hayırseverlerin bağışladığı 1000 tır insani yardımı bugün itibarıyla depremzedelere ulaştırdığını vurguladı.

Bölgede çok yönlü yardım hizmeti yaptıklarını belirten Açık, "Deprem bölgesinden çok sayıda Kur'an-ı Kerim talebi oldu. 'Mezarlıkta çadırda ölmüşlerime Kur'an-ı Kerim okumak istiyorum' şeklinde. Acilen bölgeye 15 bin Kur-an-ı Kerim gönderdik. Halen de şu anda yeni basımlar yapılıyor. Bölgeye daha çok Kur'an-ı Kerim ve özellikle dini içerikli çocuk kitapları göndereceğiz. Çocuklarımızın kitaplarının da bir kısmı bölgeye ulaştı. Biz mutlaka her çocuğun elinde çocuk kitabı olması için gayret ediyoruz." diye konuştu.

- "Manevi rehberler bölgede"

İhsan Açık, bölgede depremin oluşturduğu maddi ve manevi izlerin silinebilmesi için herkesin olağanüstü gayret gösterdiğini dile getirdi.

Bölgede manevi rehberlik yapacak din adamlarının görev yapmaya başladığını belirten Açık, şunları kaydetti:

"Bölgeye artık manevi rehberlerimiz gitmeye başladı. Vatandaşımızın manevi anlamda bir çok soruları oluyor. Hatta bir çoklarının dertlerini dinleyecek insanlara ihtiyacı var. Diyanetimiz depremin ilk anlardan itibaren bölgede depremzedelerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun."

- Cenazelerde hüzünlü anlar yaşanıyor

Açık, deprem bölgesinde duygusal açıdan en çok zorlandıkları kısımların başında da cenaze defin işlemlerinin geldiğini söyledi.

Depremzedelere defin işlemleri için de destek olduklarını anlatan Açık, "Bazen bakıyoruz bir aileden 20'ye ulaşan arka arkaya cenazesini kaldıranlar var. Oradaki imamımız, Kur'an kursu hocamız, cenaze definlerinde haliyle çok zorlu anlar yaşıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız." şeklinde konuştu.

TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür'den vatandaşa seçim çağrısı
Prof. Dr. Naci Görür'den vatandaşa seçim çağrısı
K.Maraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
K.Maraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Depremde bir bina öne doğru yattı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Depremde bir bina öne doğru yattı
Kızını depremden 5 gün önce satın aldıkları dairede yitiren kadın, adalet istiyor
Kızını depremden 5 gün önce satın aldıkları dairede yitiren kadın, adalet istiyor

Bu Habere Tepkiniz

1/4 Derecede olan öğretmen 3600 ek göstergeyi neden kazanamaz?

1/4 Derecede olan öğretmen 3600 ek göstergeyi neden kazanamaz?
Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

YÖK, 16 başlıkta Üniversitelerde 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar'ı yayımladı.
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirildi.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da yapılan incelemelerde 93 okul riskli olarak belirlendi. Riskli okulların tahliye edilmesine ve öğrencilerin başka okulların nakledilmesine karar verildi.
18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak görev yapan davacının, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile belli bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?

Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?
Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, çığ düşme anı kameraya yansıdı. Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.