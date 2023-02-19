Gaziantep'te hasar gören camiden hırsızlığa 4 gözaltı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hasar gören camiden hırsızlığın 4 şüphelisi yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 18:14, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 18:15
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde hasar gören camideki hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, harekete geçti.
Polis, çok sayıda suç kaydı bulunan K.F. ile A.C.'yi tespit edip, yakaladı.
Çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis, toplamda 4 şüpheliyi sorgu için emniyete götürdü.