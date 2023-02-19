Batı Karadeniz için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinin 800 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek.

Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.