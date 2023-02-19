Batı Karadeniz için kar uyarısı
Batı Karadeniz'in yüksekleri için kar uyarısında bulunuldu. Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 18:32, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 18:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinin 800 metre üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek.
Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.