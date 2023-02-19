Bakan Koca'dan deprem bölgesinde salgın hastalık açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca, deprem bölgesinde yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Deprem bölgesinde valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir.

Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemeleri ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürülüyor.

Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır."