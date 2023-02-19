Adıyaman'da yıkılan otelin ortağı İstanbul'da yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmakla" suçlanan Bağcı hakkında arama kararı bulunuyordu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 20:21, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 20:22
Adıyaman'da depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapılan rutin kontrol çalışmaları sırasında kimlik bilgileri kontrol edilen bir kişinin, depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı olduğu belirlendi.
Yapılan incelemede Bağcı'nın, Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunda arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan ve yolcu karşılamak amacıyla havalimanına geldiği öğrenilen Bağcı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.