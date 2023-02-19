Deprem bölgelerinden İstanbul'a sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.

19.30 itibarıyla, #İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9.875 hastamızdan



8.618i taburcu oldu.



Hastalarımıza Allahtan acil şifa diliyorum.#BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/cSwMVNbRZm Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2023