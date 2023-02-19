Bakan Dönmez: Kırılan fay hattında incelemeler sürüyor

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerde kırılan fay hatlarında incelemelerin sürdüğünü belirterek, "MTA ekiplerimiz, Pazarcık merkezli ilk depremde kırılan 315 kilometrelik fay hattının 218 kilometrelik bölümünde 136 noktada gözlem/inceleme yaptı. Kalan 97 kilometre üzerinde çalışmalar devam ediyor. Elbistan merkezli ikinci depremde ise 177 kilometrelik fay hattı üzerinde çalışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

MTA ekiplerimiz, Pazarcık merkezli ilk depremde kırılan 315 km'lik fay hattının 218 km'lik bölümünde 136 noktada gözlem/inceleme yaptı. Kalan 97 km üzerinde çalışmalar devam ediyor.



Elbistan merkezli ikinci depremde ise 177 km'lik fay hattı üzerinde çalışmalar devam ediyor. pic.twitter.com/7tXFhevjo4 Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 19, 2023