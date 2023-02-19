Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı hayatını kaybetti
Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mithat Çoruh, 93 yaşında hayata veda etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 21:19, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 21:34
Başkent Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çoruh'un cenazesi, yarın saat 10.30'da, Bağlıca Kampüsü Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazına müteakip Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Üniversiteden yayımlanan taziye mesajında, "Çoruh'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Üniversitemizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.