20 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
20 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere taziye ziyaretinde bulunacak, çadır alanını ziyaretinin ardından depremde zarar gören partisinin il başkanlığı binasında incelemelerde bulunacak.
(Diyarbakır/13.30-15.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022'nin aralık ayı ve 4. çeyreğine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi ile şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Çavuşoğlu, AGİT Dönem Başkanı Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.30/14.30)
GÜNCEL
1- Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, ders başı yapacak.