Yurt dışından deprem bölgesine gönderilen konservelerde domuz eti tespit edildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde depremzedelere yardım ulaştıran gönüllüler, Vietnam'dan gönderilen konserve kutularının üzerinde Vietnamca "Thit heo yüzde 60" yani "yüzde 60 domuz eti" ibaresi bulunduğunu tespit etti.

Konservelere ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan İyilik Bulaşıcıdır Hareketi gönüllüsü Harun Ozan Ceylan, "Şu anda Hatay'dan Yumurtalık'a tahliye edilen bir grup ailemize yardıma geldik. Bunu bize gösterdiler, Avrupa'dan gelmiş bu. Bakın şurada yüzde 60 domuz eti olduğu yazıyor." dedi.

'İyice kontrol edelim'

Vatandaşlara ve görevlilere uyarıda bulunan Ceylan, "Nereden geldiği belli olmayan ürünleri yemekten kaçınalım, iyice kontrol ettirelim ve öyle verelim vatandaşlarımıza." ifadelerini kullandı.