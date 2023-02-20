Sivas'ta 124 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 124 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 09:34, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 09:35
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 124 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.