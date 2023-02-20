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İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Bültende, "Kahramanmaraş'ta salgın hastalık başladı, şehrin tahliye edilmesi gerekiyor", "İstanbul Finans Merkezi 100 bin afetzedeyi barındıracak kapasitede", "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun manipüle edilen konuşması", "Elbistan Belediye binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı, resmi evraklar enkaz altında", "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Matematik dinimizce haramdır" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 10:03, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 10:04
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İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

18-19 Şubat tarihlerine ilişkin bültende, "Kahramanmaraş'ta salgın hastalık başladı, şehrin tahliye edilmesi gerekiyor", "İstanbul Finans Merkezi 100 bin afetzedeyi barındıracak kapasitede", "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun manipüle edilen konuşması," "Elbistan Belediye binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı, resmi evraklar enkaz altında", "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Matematik dinimizce haramdır' dedi" iddialarına yer verildi.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kahramanmaraş'ta salgın hastalıklar başladı, acil tahliye edilmesi gerekiyor" iddialarının gerçek dışı olduğu, Kahramanmaraş ya da depremden etkilenen herhangi bir ilde salgın hastalığın söz konusu olmadığı, tahliye edilmesi gereken hiçbir ilin bulunmadığı, halk sağlığı için tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İstanbul Finans Merkezi'nin 100 bin kişi kapasitesi olduğu ve afetzede vatandaşlara açılabileceği" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden biri olacak İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde bulundurduğu banka binaları dışında henüz kaba inşaat halinde olduğu, inşaat çalışmaları devam eden merkezde halen 8 bin 207 kişinin çalıştığı, koşulların afetzedelerin barınması için uygun olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında, Kahramanmaraş merkezli depremleri kast ederek "Biz İstanbul için hazırlanmıştık" dediği iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bakan Soylu'nun konuşmasından bir bölümün kasıtlı bir şekilde kesildiği ve bağlamından koparılarak servis edildiği tespit edilmiştir. Soylu açıklamasında, 'Biz İstanbul için hazırlanmıştık' diyerek Kahramanmaraş depreminin beklenmediğini kast etmemiştir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin öncesi ve sonrası izlendiğinde, konuşmanın manipüle edilerek paylaşıldığı açıkça anlaşılmaktadır. AFAD'ın kurulduğu günden beri deprem hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Soylu, kesilen görüntünün devamında, 'Kahramanmaraş'taki hat, yani Doğu Anadolu fay hattı da veya İzmir de bizim için önemli alanlardan bir tanesi. 2019'da ilk risk azaltma planını Kahramanmaraş'ta yaptık. Bu planın acilen bütün illerde başlamasına Kahramanmaraş'ta karar verdik' ifadelerini kullanmıştır."

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Depremde yıkılmayan Elbistan Belediye binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Resmi evraklar enkaz altında" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit çalışmaları sonucunda, Elbistan Belediye binasının hasarlı olduğu tespit edilerek yıkımına karar verildiği bildirilen bültente, bodrum katta yer alan imar arşivinin kurtarılması için binanın üst kısmının tıraşlama yöntemiyle yıkıldığı, bodrum kattaki evrakların cumhuriyet savcıları ve emniyet görevlileri eşliğinde kamera kaydıyla alındığı, söz konusu belgelerin dijital ortamda da arşivlendiği vurgulandı.

Dezenformasyon bülteninde, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Matematik dinimizce haramdır, Allah zaten her şeyi en başından ölçüp, tartıp, biçmiştir. Bunu halen deşmek kimseye hayır getirmez' dedi" iddiasının tamamen asılsız olduğu, Erbaş'ın geçmişe dönük açıklamaları incelendiğinde, böyle bir ifadeye rastlanmadığı, karalama amaçlı üretilen bu dezenformasyonun herhangi bir dayanağının olmadığı belirtildi.

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