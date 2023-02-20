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Afetlerde hayat kurtaran mobil uygulamalar

Kahramanmaraş depremiyle sarsılan ülkemizde deprem anında ve sonrasında yaşanan en büyük sorunlardan biri iletişimin kesilmesi oldu. Deprem başta olmak üzere doğal afetlerde hayat kurtaran farklı uygulamalar mevcut. Telefonlarda olması gerekli, kimisi benzer işlevi gören bu uygulamaları, sizler için derledik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 10:20, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 10:24
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Afetlerde hayat kurtaran mobil uygulamalar

Kahramanmaraş depremiyle sarsılan ülkemizde deprem anında ve sonrasında yaşanan en büyük sorunlardan biri iletişimin kesilmesi oldu. Deprem başta olmak üzere doğal afetlerde hayat kurtaran farklı uygulamalar mevcut. Telefonlarda olması gerekli, kimisi benzer işlevi gören bu uygulamaları, sizler için derledik.

AFAD ACİL

Afet ve acil durumlarda, AFAD acil mobil uygulaması ile toplanma yerlerinden 112 ile mesajlaşma bağlantısına kadar pek çok bilgiye erişebiliniyor. Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu, acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlıyor. AFAD Acil mobil uygulaması, enkaz altındaki insanların tek tuşla acil çağrı yapmasına olanak tanıyor. Mobil uygulamada, kurtarma ekipleriyle sesli görüşme olanağı bulunmayan depremzedelerin kullanabileceği hazır mesajlar yer alıyor.

112 ACİL YARDIM BUTONU

112 Acil Yardım Butonu uygulamasını kullanarak acil durumlarda sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar edebilir ve uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle, size en kısa sürede ulaşılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan '112 Acil Yardım Butonu' mobil uygulaması, bulunduğunuz adresi bilmiyorsanız veya sesli olarak 112'ye iletebilecek durumda değilseniz, hayat kurtarıcı olacak.

AKUT GÜVENDEYİM

AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından geliştirilen Güvendeyim uygulaması deprem, sel ya da diğer acil durumlarda istediğiniz kişilere SMS'le güvende olduğunuzu ve konumunuzu bildirmenizi sağlıyor. Uygulama ile bir afet anında baz istasyonlarının meşgul edilmemesi hedefleniyor. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemeniz tavsiye ediliyor.

BRİDGEFY

Bridgefy; İnternet ve SMS olmadan acil durumlarda yakınlarınızla mesajlaşmanızı sağlayan bir uygulama. Bluetooth ve konum servislerinizi açarak 100 metreye kadar olan yakınlarınızla bir afet durumunda, önemli ve acil bir zaman diliminde mesajlaşabiliyorsunuz. Meksika merkezli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilen bu mobil uygulama, hem internetin hem de telefon altyapısının kullanılamadığı durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü bluetooth bağlantısı ile haberleşme imkanı sağlıyor.

LIFE 360

Life360, GPS özelliğini kullanarak bir deprem anında ailenizin ve sevdiklerinizin durumundan lokasyon bazlı haberdar olmanızı sağlıyor. Uygulama içerisinde gruplar oluşturarak ailenizle görüşebilirsiniz. Acil durum tuşu sayesinde de ihtiyaç anında mesajlaşmak ve yardım istemek mümkün.

SIGNAL OFFLINE

100 metreye kadar internet veya yerel ağ olmadan bire bir ya da grup halinde iletişim kurmanızı sağlıyor. Çevrenizde aynı uygulamayı kullanan birine güvenli bir şekilde ses, video, fotoğraf ve metin dosyalarını gönderebilirsiniz. Ayrıca bu program ile yaptığınız eski sohbetleri veri tabanında saklayarak dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

DÜDÜĞÜM

Düdüğüm, enkaz veya acil durumlarda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesinde yardımcı olan bir uygulama. Önceden belirlediğiniz iki farklı numaraya SMS atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırıyor. Bu SMS'i alan kişi, uygulama üzerinde ki "yardım et" ekranına sizin enlem ve boylam konum bilgilerinizi ilgili alanlara girerek 1 metreye kadar mesafenizi tespit edebiliyor.

DEPREM DÜDÜĞÜ

Ekran kapalıyken çalışabilen ve sürekli tekrar eden, yüksek sesli deprem düdüğü sesi sağlıyor. Bildirim ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Zamanlayıcı da eklenebiliyor. Bu yüksek sesli düdük, acil durumlarda, yardıma ihtiyacınız olduğunda, sesinizi duyuramadığınızda, deprem, sel, tsunami, hortum gibi doğal afetlerde enkaz altındayken kullanmanız için tavsiye ediliyor.

WHISTLE/REAL WHISTLE

Bu uygulama ile arama kurtarma ekiplerinin daha kolay duyabileceği tiz sesleri telefonunuzdan çıkartabilirsiniz. Çok az şarj yiyen bu uygulama ile çok yüksekte ses çıkartabiliyorsunuz. Whistle uygulaması 'Android' cihazlara indirilebilirken iOS kullanıcıları, AppStore üzerinden Real Whistle uygulamasına erişim sağlayabiliyor.

DEPREM BİLGİ SİSTEMİ 3.0

Kandilli Rasathanesi'ne ait olan Deprem Bilgi Sistemi, Türkiye genelindeki depremlerin canlı olarak izlenmesi için oluşturulmuştur. Uygulama, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerini kullanıyor. Deprem verileri 10 saniyede bir otomatik olarak yenileniyor. Uygulama, hissedilme ihtimali yüksek (4<) depremleri anında bildiriyor ve haritada depremin merkez üssünü detaylı olarak inceliyor.

EARTHQUAKE

Earthquake, depremlerin gerçekleşme konumlarını ekrana getirir. Aynı zamanda acil durumlarda iletişim kurma imkanı da sağlar. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda adım adım talimatlar da veren bu uygulama, size takip etmek istediğiniz şehir veya ülkelerdeki depremleri de anlık bildiriyor.

LASTQUAKE

Uygulama sismologlar tarafından geliştirilmiştir. Lastquake, depremleri anında öğrenme, gerekli uyarıları yapma ve yakınlarınızla kısa mesaj sistemiyle iletişime geçmenizi sağlar. Bu uygulamanın diğerlerinden en büyük farkı deprem anında durumunuzu algılayıp sevdiklerinize kısa mesaj ile uyarı vermesidir.

7TP ERKEN UYARI

İnovasyon ödüllü bu mobil uyarı sistemi, fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve cep telefonlarına alarm gönderiliyor. Uyarı, yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman kazandırıyor.

HANDE BERKTAN / Bloomberg

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