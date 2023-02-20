Dolar günü 18,86 TL'den kapattı
Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,86 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 18:30, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 18:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8700
|18,8710
|18,8650
|18,8660
|Avro
|20,0990
|20,1000
|20,1610
|20,1620
|Sterlin
|22,5770
|22,6900
|22,6500
|22,7640
|İsviçre Frangı
|20,2500
|20,3520
|20,3780
|20,4790
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8400
|18,9200
|18,8350
|18,9150
|Avro
|20,0590
|20,1390
|20,1210
|20,2010
|Sterlin
|22,5170
|22,7270
|22,5900
|22,8000