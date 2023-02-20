SEDDK, deprem bölgesinde alınan önlemleri ve yapılan ödemeleri anlattı

Depremden etkilenen 10 il dışında öğrenciler ders başı yaptı
Depremden etkilenen 10 il dışında öğrenciler ders başı yaptı
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Asker deprem gününde kışladan geç mi çıktı? Bakan Akar cevap verdi
Asker deprem gününde kışladan geç mi çıktı? Bakan Akar cevap verdi
'Çadır 25 Metrekare, Oldukça Büyük...!'
'Çadır 25 Metrekare, Oldukça Büyük...!'
Zararı kasko karşılayacak: Zorunlu trafik sigortası işe yaramıyor
Zararı kasko karşılayacak: Zorunlu trafik sigortası işe yaramıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün bölgede olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün bölgede olacak
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönem bugün başlıyor
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönem bugün başlıyor
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı
Malatya Valiliğinden idari izin açıklaması
Malatya Valiliğinden idari izin açıklaması
Hasar tespit çalışmalarında son durum: 118 bin bina 'acil yıkılacak'
Hasar tespit çalışmalarında son durum: 118 bin bina 'acil yıkılacak'
Depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti
Depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti
Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen kişi hayatını kaybetti, Kepçe operatörü gözaltına alındı
Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen kişi hayatını kaybetti, Kepçe operatörü gözaltına alındı
Artvin'de eğitime kar engeli
Artvin'de eğitime kar engeli
Muğla ve Hatay'da deniz suyu çekildi
Muğla ve Hatay'da deniz suyu çekildi
Bakan Koca'dan deprem bölgesinde salgın hastalık açıklaması
Bakan Koca'dan deprem bölgesinde salgın hastalık açıklaması
7 soruda İçişleri Bakanlığı tarafından depremzedelere yapılacak yardımlar
7 soruda İçişleri Bakanlığı tarafından depremzedelere yapılacak yardımlar
Deprem bölgesi için genelge yayımlandı
Deprem bölgesi için genelge yayımlandı
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 40 bini aştı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Depremde bir bina öne doğru yattı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Depremde bir bina öne doğru yattı
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 tutuklama
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 tutuklama
Bakan Özer: 10 il ile ilgili durumu yarın açıklayacağız
Bakan Özer: 10 il ile ilgili durumu yarın açıklayacağız
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
Bakan Akar'dan 'Hatay'a sığınmacı akını' iddialarına yalanlama
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
Bu mahallede sadece iki bina hasar almadı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
TİHEK'ten depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine yaptırım uyarısı
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
İstanbul'da riskli olduğu için tahliye kararı verilen okullar
Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?
Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

SEDDK, deprem bölgesinde alınan önlemleri ve yapılan ödemeleri anlattı

"Son aldığım verilere göre, 215 bin adet hasar duyurusunda bulunuldu DASK için. DASK 2000'de kuruldu. 20 yılda toplam DASK'ın açılmış dosya sayısı 115 bin adet. 'Asrın felaketi' dediğimiz depremdeki tahmini beklediğimiz dosya sayısı 600 bin adet. Dolayısıyla buradaki hasar ödemeleri tabii ki milyarlara ulaşacaktır"- "Kaskoya 1 milyar lira, ticari iş yerleri için de 12 milyar lira olmak üzere sektörümüz 13 milyar liralık karşılık ayırmış durumda. Hızlıca hasar tespit yapıp ödemelere başlıyoruz"- "Deprem bölgesinde 1 milyon 700 bin kişinin hayat sigortası var. 850 milyon TL'lik bir tazminat ödemesi yapılmasını bekliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 12:02, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 12:03
Yazdır
SEDDK, deprem bölgesinde alınan önlemleri ve yapılan ödemeleri anlattı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 215 bin hasar duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Tahmini beklediğimiz dosya sayısı 600 bin adet. Dolayısıyla buradaki hasar ödemeleri tabii ki milyarlara ulaşacaktır." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigorta sektörü olarak tüm risk hesaplamaları için çeşitli modellemeler yaptıklarını kaydederek, konut, ticari ve benzeri alanlarda bu modellemelerden yararlandıklarını söyledi.

Mehmet Akif Eroğlu, "İnanın bizim yaptığımız modellemelerin çok çok ve kat kat üzerinde bir afetle karşı karşıyayız. Hakikaten çok çok büyük bir felaket. Bundan dolayı da hepimize kolaylıklar diliyorum. Böyle büyük ve geniş coğrafyada olan bir felakette sigortayı düzenleyen ve denetleyen kurum olan SEDDK olarak biz de önceliğimizi ve odağımızı, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerini korumaya ayırdık ve tüm çalışmalarımızı bu yönde tamamladık." diye konuştu.

DASK ile beraber depremin ilk gününden itibaren sigortalıların teminat açığı oluşmaması için çeşitli önlemler aldıklarını dile getiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda DASK'ın yaptığı faaliyetlerinde özellikle düşündüğümüz şu oldu: Orada çok olağanüstü bir durum var, can derdine düşmüş vatandaşımız. Dolayısıyla poliçesi bittiği zaman onu yenilemeyle uğraşmasın, bunu düşünmesin. Ya da işte tahsilatla uğraşmasın. Çünkü sigorta sektöründe, poliçelere tahsilat olmadığı zaman iptaller söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla aldığımız birinci tedbir 6 Şubat, depremin olduğu günden itibaren OHAL dönemi boyunca yani 8 Mayıs'a kadarki tüm vadesi biten poliçelerin vadelerini otomatik olarak uzattık. Dolayısıyla vatandaşımızın teminatsız kalmasını birinci adımda önledik. İkinci adımda yine bunlara ilişkin tahsilatları da 8 Mayıs'a kadar öteledik. Yani vatandaşımız tabii ki prim ödemek isterse ödeyebilir ama eğer ödeme durumu yoksa tahsilat olmadan da tüm poliçe vadelerimizi 8 Mayıs'a kadar uzattık."

- "Zorunlu trafik sigortalarında gecikme cezasını mayısa kadar kaldırdık"

SEDDK Başkanı Eroğlu, bu dönemde özellikle zorunlu trafik sigortasında gecikme cezasını kaldırdıklarını belirterek, acentelerin orada çalışma şartlarının oluşmadığını düşünerek statik IP uygulamasını askıya alarak tüm Türkiye'den poliçe kesme imkanı getirdiklerini söyledi.

Keza yeni poliçelerde vatandaşın tahsilatla uğraşmaması için tahsilatını mayıs ayına ertelediklerini dile getiren Eroğlu, "Zorunlu trafik sigortasında da minimum ilk tahsilat mayıs ayında olmak üzere 6 taksit uygulaması getirdik. Tamamen amacımız buradan sigortalının hak ve menfaatlerini korumaktı. Bunun da sigortalılarımızın açıkçası rahatlattığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Konut ve araçlarda teminatlar ödenmeye başlandı"

Mehmet Akif Eroğlu, depremin ilk anından itibaren DASK ile yakın çalıştıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda o bölgede 1 milyon 129 bin DASK poliçesi var. Toplam 2 milyon 150 bin civarında konut var o bölgede ve bunun yaklaşık yüzde 50'si sigortalı. DASK ilk 24 saatte hemen hasar tespit yapıp tazminat ödemeye başladı. Bu da yine DASK için önemli bir şey. DASK'ın Ankara'da olağanüstü durum ve süreklilik merkezi var. Özellikle bu İstanbul'da tasarlanmadı. Çünkü İstanbul depremi de beklendiği için bir ofis şeklinde düzenlendi. İlk günden itibaren DASK yönetimi olağanüstü süreklilik merkezine gitti. Acil eylem masasını kurduk ve kriz oradan yürütmeyi DASK ile beraber devam ettik. Hemen hızlıca hasar tespit çalışmalarını tamamlamaya ve ödeme yapmaya başladık. Özellikle ağır hasar ve tamamen yıkılmış evler için hiç bekletmeden DASK kurumumuz tazminat ödemeye başladı."

Eroğlu, bölgedeki 2 milyon 150 bin civarında konutun yanı sıra 3 milyon 150 bin araç bulunduğunu belirterek, sigorta sektörünün bunlarla ilgili teminatını ödemeye başladığını vurguladı.

- "DASK için beklediğimiz başvuru sayısı 600 bin"

SEDDK Başkanı Eroğlu, bölgedeki DASK poliçesine sahip konut sayısının 1 milyon 129 bin olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Rakamlar sürekli değişiyor ancak son aldığım verilere göre 215 bin adet hasar duyurusunda bulunuldu DASK için. Felaketin büyüklüğünü anlamak bakımından şunu söyleyeyim: DASK 2000'de kuruldu. 20 yılda toplam DASK'ın açılmış dosya sayısı 115 bin adet. Mesela Elazığ'da yakın zamanda bir deprem oldu orada açılan dosya sayısı 30 bin adet. Orada ödenen rakam yaklaşık 35 milyon TL civarındaydı. Toplamda DASK'ın 20 yılda ödediği rakam 1,5 milyar lira. Bu depremde yani 10 ili vuran ve 'asrın felaketi' dediğimiz depremdeki tahmini beklediğimiz dosya sayısı 600 bin adet. Dolayısıyla buradaki hasar ödemeleri tabii ki milyarlara ulaşacaktır."

- Bölgedeki konutların yüzde 20'si yangın sigortalı, araçların yüzde 17'si kaskolu

Mehmet Akif Eroğlu, deprem sonrası DASK için başvuru yoğunluğu yaşandığını, deprem bölgesi dışındaki illerde ilk 24 saatte 50 bin başvuru yapıldığını, toplamda ise 200 bin poliçe artışı olduğunu söyledi.

Deprem ülkesi Türkiye'de sigortalılık oranının artırılması gerektiğini, her iki evden birisinin sigortasının bulunmadığını dile getiren Eroğlu, "Bugün ortalama bir DASK poliçesi 300 lira civarında. 100 metrekare için söyleyelim. Verdiği teminat 300 bin lira, üst limit olan 640 bin liraya kadar çıkabiliyor. Birinci derece deprem bölgesinde bile en fazla 600 liraya kadar çıkabiliyor. Yani 500-600 liralık bir poliçeyle 600 bin liralık bir teminat alma durumunuz var. En riskli bölge için konuşuyorum. Bu rakam Konya'ya gittiğinizde 100 TL'ye, Ankara'da 250 TL'ye düşüyor. Dolayısıyla mutlaka vatandaşlarımızın da DASK poliçesini yaptırmaları lazım." diye konuştu.

Eroğlu, sigortanın hızlı bir nakit akışı sağladığı için hem devletin yükünü aldığını hem de vatandaşı rahatlattığını söyledi.

DASK'ın en temel inşaat maliyetini karşıladığını dile getiren Eroğlu, "Sigortalılarımız, vatandaşlarımız kendi evinin inşaat maliyetlerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorsa, bir de özel sektörde acentelerimiz marifetiyle ihtiyari yangın dediğimiz ilave deprem teminatı da alabilir. Bu durumda aslında alınan para bayağı yükselmiş oluyor. Yani DASK'tan aldığınız kadar özel sektörden alma şansınız var. Deprem bölgesindeki 2 milyon 150 bin konut için ihtiyari sigorta oranı yüzde 20. Yine arabaları görüyorsunuz. Enkaz altında arabalar milli servet. Hepsi pert oldu. Oradaki sigortalık oranı (kasko) yüzde 17. Dolayısıyla aslında bu felaketi de fırsat bilip vatandaşlarımızın sigorta konusunda biraz daha hassasiyet göstermelerini tavsiye ederim. Çok uygun primlerle teminat alabilirler." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, şu anda DASK'ı olan vatandaşların poliçesinde yazan metrekare ile evlerinin metrekaresini mukayese etmesini isteyerek, orada bir eksik bulunmaması gerektiğini vurguladı.

- "TARSİM'den 70-80 milyon TL ödeme bekliyoruz"

SEDDK Başkanı Eroğlu, sigortacılık açısından bölgede konut, insan ve araçların yanı sıra bitkilerin ve hayvan varlığının da bulunduğunu belirterek, onlar için de deprem ödemeleri yapılabildiğini söyledi.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) hasar ödemelerine ilişkin bilgi veren Eroğlu, OHAL bölgesinde 2 milyon adet küçükbaş ve büyükbaş hayvanın, yaklaşık 4,5 dekar seranın, 6 milyon kanatlı kümes hayvanlarının, arıların ve bitkisel ürünlerin bulunduğunu, bunların tamamının TARSİM kapsamında deprem teminatına girebildiğini anlattı.

Eroğlu, TARSİM'in bitkisel tarafta 84 eksperle, hayvancılık tarafında da 90'dan fazla veterinerle sahada olduğunu belirterek, "Eksper faaliyetlerinin şu anda yüzde 50'si tamamlandı. 3 milyon TL'lik bir ödeme yapıldı bugüne kadar ama 33 milyon liralık da muallak dediğimiz bir karşılık ayrıldı. Yani yüzde 50'si 36 milyon TL olduğuna göre TARSİM'den 70-80 milyon TL'lik ödeme bekliyoruz. Orada da çok hızlı bir şekilde TARSİM kurumumuz sahada ve ihbarları alıp hızlıca ödemeleri gerçekleştiriyor." diye konuştu.

- "Deprem riski nedeniyle kasko yapılmaması ihtimal dahilinde değil"

SEDDK Başkanı Eroğlu, deprem riski nedeniyle kasko yapılmadığına ilişkin şikayetlerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine, sigorta sektörünün riski yönetmek için varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Amaçlarının zaten bu riskleri yönetmek ve risklerin teminatını vermek olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu gülünç bir şey. Risk olmazsa biz niye varız? İkincisi Türkiye zaten deprem bölgesi. Siz şimdi OHAL bölgesindeki 10 ilde sigorta şu anda zaten olağanüstü bir durum söz konusu. Onun dışındaki iller için böyle bir şeyi konuştuğunuz zaman zaten her tarafta deprem riski var. O zaman Türkiye'deki sigorta şirketlerinin dükkanı kapatıp gitmesi lazım. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama yine de şöyle ifade edeyim. Böyle bir durum var ise SEDDK'ya ve CİMER'e başvuru yapsınlar otorite olarak gerekli tedbirleri hızlıca alırız. Ama bunu çok imkan ve ihtimal dahilinde ve gerçekçi görmüyorum."

Eroğlu, trafik sigortasının deprem teminatını ödemediğini, kasko poliçesinin bu tür anlarda devreye girdiğini anımsatarak, "Şu anda o bölgedeki 3 milyon 150 bin aracın sadece yüzde 17'si kaskolu. Şu ana kadar ödenen hasarlarla ve ayrılan karşılıklarla oradaki hasarın 1 milyar TL olmasını bekliyoruz. 1 milyar TL'lik bir karşılık ayrıldı." diye konuştu.

O bölgedeki ticari fabrikalar ve iş yerleri ile ilgili de sigorta korumasının bulunduğunu aktaran Eroğlu, "Onlarla ilgili de iş durması, kar kaybı ve fiziksel zararlarla alakalı da çalışmalarımız var. Sektörümüzle yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 12 milyar liralık bir maliyetin de oradan gelmesini bekliyoruz. Yani kaskoya 1 milyar lira, ticari iş yerleri için de 12 milyar lira olmak üzere sektörümüz 13 milyar liralık karşılık ayırmış durumda. Hızlıca hasar tespit yapıp ödemelere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hayat sigortasında tazminat ödemesi beklentisi 850 milyon TL

Mehmet Akif Eroğlu, hayat sigortası ve bireysel emeklilik konularına işaret ederek, deprem bölgesinde 1 milyon 700 bin kişinin hayat sigortasının bulunduğunu, bunun toplam teminatının 234 milyar TL olduğunu, 850 milyon TL'lik bir tazminat ödemesi yapılacağını beklediklerini söyledi.

Sadece hayatını kaybedenlerle ilgili değil yaralılar için maluliyetin de söz konusu olduğunu ve hayat sigortasının maluliyeti de kapsadığını kaydederek, "Ancak orada maliyet durumu çok belli olmadığı için tahmini bir rakam vermek gerçekten zor. Bireysel emeklilik noktasında da 25 milyar liralık bir fonun oluştuğu bir bölge. Eğer bu bölgede bireysel emeklilik katılımcımızın vefatı söz konusuysa burada hemen bunun tespitiyle beraber varislerine ödeme yapılabiliyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Tüketici güven endeksi şubatta yüzde 4,3 arttı
Tüketici güven endeksi şubatta yüzde 4,3 arttı
Brent petrolün varil fiyatı 83,72 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 83,72 dolar
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Zararı kasko karşılayacak: Zorunlu trafik sigortası işe yaramıyor
Zararı kasko karşılayacak: Zorunlu trafik sigortası işe yaramıyor

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Özer: Afet bölgesinde okullar kademeli olarak açılacak

Bakan Özer: Afet bölgesinde okullar kademeli olarak açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.
5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510'a tabi memurun engellilikten dolayı yaşlılık aylığı hangi durumlarda kesilir?
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
1/4 Derecede olan öğretmen 3600 ek göstergeyi neden kazanamaz?

1/4 Derecede olan öğretmen 3600 ek göstergeyi neden kazanamaz?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı

YÖK, 16 başlıkta Üniversitelerde 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar'ı yayımladı.
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının detayları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirildi.
Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da yapılan incelemelerde 93 okul riskli olarak belirlendi. Riskli okulların tahliye edilmesine ve öğrencilerin başka okulların nakledilmesine karar verildi.
18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak görev yapan davacının, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile belli bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi

Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren ekipler, bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM'deki paraları olduğu yerden çıkarıp polislerle birlikte yetkililere teslim etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.