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Bakan Özer açıkladı...Bazı illerde deprem tatili uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 12:17, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 13:52
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Bakan Özer açıkladı...Bazı illerde deprem tatili uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, 71 ilde eğitim öğretimin bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Depremden etkilenen 10 ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayısının 74 bin 884'e yükseldiğini kaydeden Özer, bu sayının her geçen gün arttığını ifade etti.

Bakan Özer, öğrencileri istemeleri durumunda mümkün olduğu kadar, pansiyonlara yerleştirdiklerini de söyledi.

Depremden etkilenen 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini belirten Özer, Elazığ'da da ikinci dönem devam şartının aranmayacağını ifade etti.

Yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sağlam" raporu verilen okullarda eğitimi başlatacaklarını vurgulayan Özer, "Okullarımıza sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız." diye konuştu.

- Eğitim öğretime verilen ara

Depremden etkilenen 10 ili kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuklarını ve 3 kategoriye ayırdıklarını bildiren Özer, şöyle devam etti:

"Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim, öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı, eğitim öğretimine ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla bu on ilimizi eğitim öğretimiyle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini bugün itibarıyla, bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz. Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak, ayrıca 7-24 fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler."

LGS'ye girecek 8. sınıf ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencileri için 1 Mart itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açacaklarını dile getiren Özer, "İkinci ve üçüncü kategoride olan eğitim öğretimi uzattığımız, ertelediğimiz illerde de 8 ve 12. sınıflara desteklemek için 1 Mart tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açarak bu öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı olarak 8 ve 12. sınıfın on ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık. Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

- Depremzedelerin eğitim öğretim materyalleri karşılanacak

Diğer sınıflar için ise özellikle iki ve üçüncü kategoride olan iller için tüm sınıf seviyelerindeki ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını tekrar basmaya başladıklarını aktaran Özer, onlar da bittiği zaman tüm öğrencilere ulaştıracaklarını söyledi.

Depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını da bakanlık tarafından karşılayacaklarını ifade eden Özer, şöyle dedi:

"Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Çantalarını, kitaplarını, silgilerini, ihtiyaç duydukları her türlü eğitim öğretim materyalini bakanlık olarak temin edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. İkinci ve üçüncü kategorideki illerde her ne kadar eğitim öğretimi ertelesek de özellikle çadır ve konteyner kentlerde, merkezlerde anasınıfı, ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Bunun örneğini dün gördük, Gaziantep'te İslahiye'de gerçekten çok güzel çocuklarımız için anasınıfı, ilkokul ve ortaokul açılmıştı, o örneği tüm illerimizde yaygınlaştıracağız."

- Öğrencilere psikososyal destek

Çadır merkezlerinde, toplanma yerlerinde öğrencileri desteklemek için psikososyal destek çadırları oluşturduklarını belirten Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çadırlar, şu an itibarıyla 377'ye ulaştı. Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek, oyun, etkinliklerle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar ve bu kapsamı her geçen gün daha fazla artıracağız. Kısaca, farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için bakanlık olarak her türlü imkanımızı kullanacağız. Burada önemli olan şey, güvenlikli bir şekilde süreçleri yönetebilmek. Onun için de sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız. Öğrencilerimizin her türlü imkanını karşılamak için de bakanlık olarak sürekli devrede olacağız."

- Taşımalı eğitim

Taşımalı eğitim için de her türlü imkanı seferber ettiklerini kaydeden Özer, şöyle konuştu:

"10 ilden diğer illere giden öğrencilerimizi pansiyonlarımızda ücretsiz olarak konaklattırıyoruz. Her türlü kırtasiye malzemesini sağlıyoruz. Bu eğitim öğretime başlayan illerde ve bundan sonra başlayacak illerimizde sağlam okullara nakledilirse o öğrencilerimizin tamamını da taşımalı eğitim kapsamına alacağız. Ücretsiz olarak taşıyacağız. Ücretsiz olarak yemek yiyecekler ve tekrar bulundukları lokasyona, evse ev, çadırsa çadır, konteyner merkeziyse konteyner merkezine taşıyacağız."

Özer, öğretmen, idari personel ve diğer bakanlık çalışanlarına deprem sürecinde gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkür etti.

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