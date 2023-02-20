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HDP'li eski milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi

Mahkeme heyeti, Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 13:54, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 13:58
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HDP'li eski milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Güzel katılmazken avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Okay Koç, Güzel'in Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini bu nedenle duruşmaya katılmayacağını gerekçe gösteren mazeret dilekçesini okudu.

Koç, yaşanan deprem felaketi sebebiyle sanığın ileri sürdüğü nedenlerin de dikkate alınarak Güzel'in mazeretinin kabul edildiğini belirtti.

Söz alan sanık avukatı Senem Doğanoğlu, bir önceki celsede "durma" talebinde bulunduklarını hatırlatarak bu talebi yinelediklerini söyledi.

Talep üzerine görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın 22 Aralık 2022'de milletvekilliğinin sonlandırıldığını ve yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını vurgulayarak, talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "durma" talebinin oybirliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Bunun üzerine sanığın tutukluluk durumuyla ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın üzerinde sahte kimlikle yakalandığını, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Güzel'in tutukluluk durumuna ilişkin söz alan avukat Arzu Eylem Kayaoğlu, müvekkilinin evde olmadığı anda çilingirle evine girildiğini, bu durumun yasalara uygun olmadığını savundu.

Kayaoğlu, "Müvekkilimin farklı bir kimlikle yakalanmış olması yargıya güvenmemesinin sebebidir. Müvekkilim yargıya güvenmeyerek, kendi emniyetini kendi sağlamıştır." dedi.

Avukat Sinem Coşkun da davaya konu olan fotoğrafların 2014'te çekildiğini, öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın telefonunda başka kişilerle de fotoğrafları olduğunu, o kişilerin yargılanıp beraat aldığını savundu.

Coşkun, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28 Nisan 2023'e erteledi.

- Olayın geçmişi

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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