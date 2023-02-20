Kurtarma çalışmalarında görev alan madenciler izinsizler miydi? Açıklama geldi

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilerin deprem bölgesinde büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarına katılarak yüzlerce vatandaşı enkazdan çıkarttığını kaydetti.

Yeşil, gazetecilere Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan 3 bin 800 maden işçisiyle arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlattı.

Hakan Yeşil, "Artık arama kurtarma çalışmalarının hemen hemen sonuna geldik. Arama kurtarmalara destek vermek için Zonguldak'tan 120 kişilik, daha dinlenmiş ekip şu anda Hatay'da görev yapmakta. Tabii talep olursa maden işçilerimizin hepsi bölgeye gitmekte gönüllüler." diye konuştu.

Deprem bölgesine giden madencilerin tümünün izinli sayıldığını belirten Yeşil, şöyle devam etti:

"Kamuoyunda izinli değiller gibi bir söylenti çıktı ama kesinlikle öyle bir şeyin aslı yok. Arkadaşlarımıza süre verildi. Belli bir süre arkadaşlarımız dinlenmeleri için izinli, mesai ücretleri devam ediyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar kendi hayatlarını tehlikeye atarak özveriyle çalıştılar. Büyük bir özveriyle sahada arama kurtarma çalışmalarına katılıp yüzlerce canımızı yerin altından çıkartıp hepsine nefes oldular. Arkadaşlarımızın tamamı dönüp işbaşı yaptığı zaman perşembe veya cuma günü yavaş yavaş üretime geçeriz."

Her dönem kuruma işçi alınması gerektiğini anlattıklarını anımsatan Yeşil, sözlerini, "Yaşanabilecek depremlerde bu arkadaşlarımızın neler yapabileceğini herkes gördü. Hem bu anlamda hem ülkemiz sanayisine katacağımız kömürün daha da artırılması konusunda zaten bizim taleplerimiz var." diye tamamladı.