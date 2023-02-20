Yurt içi piyasa aktörleri de TCMB'den indirim bekliyor
Ankete göre faizin 100 baz puan indirimle yüzde 8 seviyesine inmesi bekleniyor. En düşük beklenti faizin 200 baz puan indirimle yüzde 7'ye düşürüleceği yönünde olurken, ankete katılan kurumlardan 6'sı faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyor.
Yıl sonu tahmini geriledi
Ankete katılan kurumlardan 8 tanesi yıl sonuna dair beklenti paylaştı. Tahminler, 2023 yıl sonunda faizin yüzde 15,5 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. Ocak ayında yıl sonu için medyan beklenti yüzde 23,3 seviyesindeydi.
En düşük beklentiyi veren kurum yüzde 5, en yüksek beklentiyi veren kurum yüzde 40 tahminini paylaştı.
Yabancı kurumlar da benzer görüşte
JPMorgan paylaştığı bir raporda Şubat'ta TCMB'nin 100 baz puanlık indirime gideceği tahminini yapmıştı. Morgan Stanley ekonomistleri de Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.
TCMB faizi sabit tutmuştu
TCMB yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 9'da tutmuş, önceki toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmamıştı. Karar metninde enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığı belirtilmişti.
Faiz kararı 23 Şubat Perşembe günü açıklanacak.
Kaynak: Bloomberg