Telefon rehberindeki 100 kişi depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta, depremde akraba ve tanıdıklarını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, 'Telefon rehberimden vefat eden 100 kişiyi sildim. Allah kimseye yaşatmasın' dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 15:35, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 15:40
Onikişubat ilçesindeki evi hasar gören Veli Arslan, şimdi çalıştığı iş yerinde
yaptıkları sandviç ve çorbaları depremzedelere dağıtıyor. Depremin ardından
birçok akraba ve tanıdığını kaybettiğini söyleyen Veli Arslan, cep telefonundan,
depremde hayatını kaybeden yaklaşık 100 kişiyi silmek zorunda kaldığını belirtti.
Müstakil evlerinin depremde az hasar gördüğünü ifade eden Veli Arslan, "Depremde
evimdeydim. Felaket bir şekilde hissettik. Sesi duyar duymaz deprem olduğunu
anladım.
Telefon rehberimden 100 kişiyi sildim, vefat eden. Allah kimseye böyle bir
şey yaşatmasın. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi.