'Depreme dayanıklı' diye satışa sunuldu, inşaatı devam ederken yıkıldı

Yıkıcı iki depremin ardından inşaatı devam eden Altınpark 2 Sitesi'nde binalar yıkılırken "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan site dikkat çekti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir oldu.

Altınpark 2 Sitesi, "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulması dikkat çekerken, dayanıklı olanın bina değil sadece tabela olduğu görüldü.

YIKILMA ŞEKLİ RÖNESANS REZİDANS İLE AYNI

Yerle bir olan siteyi gören vatandaşların akıllarına Rönesans Rezidans yıkılma şekli ile aynı olduğu gelirken Altınpark 2 Sitesi havadan ile görüntülendi.

Öte yandan, binanın yapımı devam ettiği için içeride kimsenin bulunmadığı, yaralı ya da ölen olmadığı öğrenildi.