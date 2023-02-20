CHP'den dört belediyeye deprem incelemesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir ile Arsuz, Defne ve Samandağ ilçe belediyelerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatı verdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 18:41, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 19:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz, Defne ve Samandağ ilçe belediyelerinin Kahramanmaraş merkezli depremin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatı verdiği bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında, konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyetin, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesinin deprem felaketinin sonuçlarına dair sorumluluklarının araştırılması talimatını verdi." ifadesi yer aldı.