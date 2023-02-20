Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 19:44, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 19:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Kurum: "(Deprem bölgesi) 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."