Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 20:28, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında depreme yakalandı.
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da şiddetli şekilde hissedildi.Hatay'da 3 dakikada 2 ayrı deprem