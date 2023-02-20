Fuat Oktay ve AFAD uyardı: Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Vatandaşların riskli binaların çevresinde bulunmaması ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmesi istendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay merkezli depremlere ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğündeki depremlere ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek, bölgedeki vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.