Charlie Hebdo hack'lendi: Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden çirkin karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay ederek tepki toplamıştı.

Charlie Hebdo'nun internet sitesi, alınan ekran görüntülerine göre Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hack'lendi. Siteye Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı konulurken, söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu.