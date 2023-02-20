Volkan Demirel ve Gökhan Zan'dan uyarı: Binalardan uzak durun
Hatay'da Defne merkezli 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8'lik şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Deprem anında Hatay'da olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 23:34, Son Güncelleme : 20 Şubat 2023 23:35
Hatay'da bulunan Volkan Demirel Twitter'dan, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun. #hatay" paylaşımını yaptı.
Gökhan Zan ise, "Arkadaşlar biz iyiyiz. Ulaşmaya çalışan, arayan, soran herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.