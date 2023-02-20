AFAD: 6,4'lük depremin ardından 32 artçı deprem yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşandı.

Deprem nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bilgisi alındı.

Bölgede Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, İtfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK'lar ile enkaz altında kalan vatandaşlara müdahale ediyor.

112 Acil'e 42 ihbar geldi, ihbarlar neticesinde 213 kişi çevredeki çeşitli hastanelere nakledildi.

Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor.