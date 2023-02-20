Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 8 asker, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2023 23:57, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 00:00
Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Aktepe Sınır Karakolu mevkisinde devriye görevindeki askeri araç şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 8 asker yaralandı.
Yaralı askerler, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.