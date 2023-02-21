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Hatay'daki depremde 6 can kaybı, 294 yaralı

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 02:30, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 07:46
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Hatay'daki depremde 6 can kaybı, 294 yaralı

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremde 18'i ağır toplam 294 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Koca, paylaşımında, "Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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