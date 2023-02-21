Diri Fay Haritası güncelleniyor: İki fayda 492 km'lik kırılma oldu

MTA'nın 2013 tarihli Diri Fay Haritası güncelleniyor.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında hazırladığı Türkiye Diri Fay Haritası'nın 5 yıl içinde yenilenmesi bekleniyor. Türkiye Diri Fay Haritası'nı hazırlayan ekip Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrasında 7 Şubat'ta incelemelerine Kırıkhan'dan başladı. Doğu Anadolu fayının 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminde Pütürge'nin güney batısına kadar kırıldığı için burası seçildi. Çelikhan, Erkenek, Pazarcık ve güneydeki Amanos fay parçalarıyla beraber doğuda kalan Narlı'dan Pazarcık'a kadar uzanan bölümde toplamda 315 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığının oluştuğu görüldü. Fayın Kırıkhan'dan Gölbaşı'na kadar uzanan 218 kilometrelik bölümde 136 gözlem yapıldı. Bu gözlemeler bölgenin adım adım gezilmesiyle, belli yerlerde ise MTA ait İHA'lar ile yapıldı.

16 NOKTADA GÖZLEM

Ekinözü fayında ise 177 kilometrelik bir yüzey kırığı oluştu. Bu fayın 16 kilometrelik alanı da yerinde incelendi ve 16 noktasında gözlem yapıldı. MTA ekibi saha gözlemlerinde fay kırıklarına dik gelen yollar, bahçe duvarları, küçük derecikler, sel yarıkları gibi fayın meydana getirdiği yıkımları gözlemleyecekleri noktaları seçti.

YENİ HARİTA 5 YIL İÇİNDE HAZIR OLACAK

Edinilen bilgiye göre; MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası güncellenecek. Haritanın güncellenmesinin yönelik çalışmaların deprem öncesinde başlatıldı. Ancak depremle birlikte açığa çıkan yüzey kırıkları sayesinde süreç hızlandırıldı. Güncel haritanın 5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. MTA Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı programı kapsamında Diri Fay Haritası'nı belli periyotlarla güncellenmesi amaçlanıyor.

BELLİ PERİYOTLARLA GÜNCELLENİYOR

Türkiye Diri Fay Haritası, Anadolu ve Trakya yarımadalarının üzerinde yer aldığı levha hareketliliği göz önünde bulundurularak daha sık yenilecek. Japonya ve ABD'de de deprem üretme potansiyeli yüksek fayları içeren diri fay haritalarının belli periyotlarla güncelleniyor. Çalışma tamamlandığında Türkiye diri fayların geçtiği bölgeleri ifade eden fay sakınım bandına göre imar çalışmaları yeniden başlatılacak.

Erzincan ve Gölcük'ten daha büyük

MTA saha gözlemlerine göre, Pazarcık depremi, Cumhuriyet tarihinde kaydedilmiş en büyük deprem olan 1939 Erzincan depremi ile kıyaslanacak ölçekte büyük bir deprem. 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depreminde 330 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana gelirken, 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık depreminde 315 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana geldi. 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremi ise 7.2 büyüklüğündeki Gölcük depreminden çok daha büyük. Gölcük depremi yüzeyde 142 kilometrelik bir kırığı meydana gelirken, Elbistan depreminde 177 kilometrelik yüzey kırığı meydana geldi.