Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı!
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde ise 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerde de büyük ölçüde hissedildi. Adana'da canlı yayında olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, o anlarda depreme yakalandı. Korku dolu anlar anbean yansıdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 08:39, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 09:15
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük yıkıcı depremin ardından Hatay'da ardı ardına iki büyük deprem oldu. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından Samandağ'da 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.
ÜMİT ÖZDAĞ CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da katıldığı bir televizyon programında canlı yayında depreme yakalandı. O anlar anbean kaydedildi.