Hatay'daki 6.4'lük deprem! Bina yıkıldı enkaz alanı görüntülendi
HATAY dün gece peş peşe depremlerle sallandı. Gelen son bilgiye göre son depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 6.4 şiddetindeki depremde Gazi Mahallesi'nde bir bina yıkıldı. Enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 09:08, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 09:22
Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı.
Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.İşte bölgeden gelen son görüntüler...