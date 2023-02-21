Dolar günü 18,86 TL'den kapattı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,86 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 17:32, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8650
|18,8660
|18,8670
|18,8680
|Avro
|20,1610
|20,1620
|20,1150
|20,1160
|Sterlin
|22,6500
|22,7640
|22,7600
|22,8740
|İsviçre Frangı
|20,3780
|20,4790
|20,3210
|20,4240
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8350
|18,9150
|18,8370
|18,9170
|Avro
|20,1210
|20,2010
|20,0750
|20,1550
|Sterlin
|22,5900
|22,8000
|22,7000
|22,9100