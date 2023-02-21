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İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Bültende, "Devletin afetzedelere yaptığı 10 bin liralık yardımlara vergi dairelerince haciz konuyor", "TOKİ'nin yaptığı Konya Dedemli evleri şu anda boş duruyor ve depremzedeler yerleştirilebilir", "Asker depremin ardından sokakta yoktu, askere çık emri geç verildi", "Kızılay'ın yardım kolileri açılıp içindeki malzemeler Suriyeli derneğin kolilerine yerleştirildi" iddialarına yer verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 10:45, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 10:46
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İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

19-20 Şubat'a ilişkin bültende, "Devletin afetzedelere yaptığı 10 bin liralık yardımlara vergi dairelerince haciz konuyor", "TOKİ'nin yaptığı Konya Dedemli evleri şu anda boş duruyor ve depremzedeler yerleştirilebilir", "Asker depremin ardından sokakta yoktu, askere çık emri geç verildi", "Kızılay'ın yardım kolileri açılıp içindeki malzemeler Suriyeli derneğin kolilerine yerleştirildi", "deprem sırasında görülen ışımalar", "20 Şubat'ta Hatay depreminde kaydedildiği ileri sürülen görüntüler" iddialarına yer verildi.

Ülkede meydana gelen depremler sırasında görülen kısa süreli ışımaların afet sonrası birçok komplo teorisi ve dezenformasyona konu olduğu, bu ışıkların depremleri oluşturan bir sistemin işareti olduğunun iddia edildiği vurgulanan bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki minerallerle ilgili ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir. Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir."

"Devletin afetzedelere yaptığı 10 bin liralık yardımlara vergi dairelerince haciz konulduğu" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, vergi dairelerinin depremin yaşandığı günden bu yana kamu alacaklarının tahsili için hiçbir haciz uygulaması yapmadığı, 8 Şubat 2023 tarihli, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi dairelerince yapılanlar dahil tüm icra takiplerinin durdurulduğu belirtildi.

Deprem tarihinden sonra herhangi bir şekilde haciz yapılmadığı için daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haciz işleminin devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmediği vurgulandı.

Bültende, "TOKİ tarafından yapılan Konya Dedemli evleri şu anda boş duruyor, depremzedeler yerleştirilebilir." iddiasının gerçeği yansıtmadığı, Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Dedemli Mahallesi'nde Bozkır Barajı'nın inşası sebebiyle mahalle sakinleri için Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde TOKİ tarafından 428 konut yapıldığı, bu konutların 4 Eylül 2021'de çekilişle hak sahiplerine verildiği aktarıldı. İlgili konutların özel mülkiyet olması sebebiyle taşınmazların tasarrufunun konut sahiplerine ait olduğu, bölgede AFAD koordinasyonuyla herhangi bir tahsis söz konusu olmamakla birlikte mahalle sakinlerinin şahsi tasarruflarıyla şu anda yaklaşık 70 konutu depremzedeler için tahsis ettiği bildirildi.

Bültende, "Asker depremin ardından sokakta yoktu, askere çık emri geç verildi." iddiasının doğru olmadığı, 6 Şubat'ta 04.17'de gerçekleşen depremin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığının saat 04.30'da Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden rapor isteyerek Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'na 'Hazır ol' emri verdiğine, saat 06.00 itibarıyla da 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladığına işaret edildi.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından, "Hatay'daki depremde panik içinde kaçışan yurttaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu." iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dün Hatay'da meydana gelen deprem sırasında kaydedilmediği, görüntülerin Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Diyarbakır'daki kent güvenliği kameralarına yansıyan Yusuf İslam Caddesi'nde depremin ardından dışarı çıkan vatandaşların 12 dakika sonra yıkılan 9 katlı binadan kaçış anları olduğu kaydedildi.

"Kızılay'ın yardım kolileri açılıp, içindeki malzemeler Suriyeli derneğin kolilerine yerleştirildi" iddiasının gerçek dışı olduğuna dikkat çekilen bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"26 Eylül 2020'ye ait görüntüler manipüle edilmiştir. Suriyelilerin kendi aralarında kurmuş olduğu dernek, ellerinde bulunan hurmaları Kızılay kolilerine koyarak dağıtım gerçekleştirmiştir. Görüntüler bu çalışmalar sırasında kaydedilmiştir. Salgın döneminde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçı, Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunmuştur. İddiaya konu görüntüler, bu bağışların Kızılay kolilerine aktarılması sırasında kaydedilmiştir."

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