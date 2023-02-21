Deprem bölgesinde hayvancılık 'telafi desteği' ile ayağa kaldırılacak

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak tekrar bedelsiz yerine koyacağız." açıklamasının ardından afet bölgesindeki hayvan yetiştiricileri "telafi desteği" kapsamında atılacak adımları bekliyor.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, hem hayvan yetiştiricilerine sağlanacak destekler hem de deprem bölgesindeki hayvancılığın durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremzedelerin hayata yeniden tutunması için devletin tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirten Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde büyük yıkıma sebep olduğunu ve 85 milyon insanının yüreğini yakan "asrın felaketinde" hayvancılık sektöründe de büyük kayıplar meydana geldiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarına değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Felaketin kış ayında olması, hayvanların ahır ve ağıllarda bulunması nedeniyle deprem bölgesinde en az 60 bin civarında küçükbaş hayvan telef olmuştur. Hasar tespit çalışmaları sona erdiğinde bu rakamın daha fazla artacağı endişesini taşıyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak tekrar bedelsiz olarak yerine koyacağız. Besicilerimizin ve yetiştiricilerimizin kayıplarını da aynı şekilde telafi edeceğiz' şeklindeki açıklaması yanında, yıl boyunca ödenmesi öngörülen 530 milyon lira tutarındaki hayvancılık desteği ödemelerinin deprem bölgesi için şubat sonuna kadar yapılacağının ilan edilmesini, 9 milyon küçükbaş hayvan için 1,5 milyar lira yem desteği verilecek olmasını, ayrıca depremde zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Krediden kullandıkları Hazine destekli kredilerinin 1 yıl süreyle tehir edilmesini yetiştiricilerimiz adına memnuniyetle karşılıyoruz. 'Telafi desteği' sayesinde deprem bölgesinde küçükbaş hayvancılık yeniden ayağa kalkacaktır. Deprem bölgesinde çaresiz kalan yetiştiricilerimizin yüreğine su serpecek açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz."

- "Kırsalda küçükbaş hayvancılığa yönelmenin tam zamanı"

Çelik, depremzedelerin kırsalda tutulmasının bir yolunun küçükbaş hayvan yetiştiriciliği olabileceğine işaret ederek, afetin meydana getirdiği büyük yıkımda hayatta kalıp moral olarak çökmüş insanların şehirlerde yüksek binalarda yaşama hevesinin sona erdiğini dile getirdi.

Kırsalda tek katlı sağlam binalarda yaşamak için vatandaşların arayış içinde olduğunu vurgulayan Çelik, "Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın kırsal alanlarda küçükbaş hayvancılığa yönelmesinin tam zamanıdır. Depremzedeler köylerde geçimini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda da yeniden hayata tutunabileceklerdir. Bu çerçevede, ülke ekonomisi ve tarımsal üretimde başrol oynayan tek bir üretici ve yetiştiricimizi kaybetmemek adına devlet destekli projeler ve hibeler yanında bölgede yeni üretici ve yetiştiricilerin kazandırılmasını hedefleyen projeler geliştirilmelidir." dedi.

- Birlikler "Küçükbaş Hayvancılık Destek Projesi" geliştiriyor

Çelik, afet bölgesinin yeniden ayağa kalkması için devlet desteklerinin yanında sektör paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının da el ele verip kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasıyla alınacak tedbirlerin belirlemesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devletimiz depremin yaralarını sarmak için yoğun bir çabanın içindedir. Milletimiz de devletimizle el ele bölgeye yardım gönderme yarışındadır ancak her birimizin yapılanları yeterli görmeden gerekli adımları hızlandırmak gibi tarihi bir sorumluluğumuz vardır. Dolayısıyla biz Merkez Birliği olarak deprem illerinde 'Küçükbaş Hayvancılık Destek Projesi' adı altında bir proje üzerinde çalışıyoruz. Projenin sahada uygulanabilirliği için her bir detayını göz ardı etmeden en kısa sürede sonuçlandırmaya gayret ediyoruz. Projemizin uygulamaya aktarılmasıyla deprem felaketi yaşanan bölgedeki illerimizde küçükbaş hayvancılığın yeniden kalkınmasını hedefliyoruz. Projemizi bitirdiğimizde Tarım ve Orman Bakanı'mız Vahit Kirişci'ye sunacağız. Kabulü halinde kamuoyuyla paylaşacağız."

- "Telafi desteği" hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "telafi desteği"ne ilişkin çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde devam ediyor. Bölgedeki kayıplara ilişkin tespitlerin yapılmasının ardından uygulamaya ilişkin adımlar atılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden etkilenen illerdeki çiftçilere ödenecek desteklere ilişkin düzenlemeleri de birbiri ardına uygulamaya alıyor.

Bu kapsamda, çiftçilere 2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek.

Yıl boyunca ödenecek 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt, buzağı, anaç koyun keçi, büyükbaş hayvan besi, arılı kovan, sürü büyütme ve yenileme destekleri ödemeleri, bu ay ödenmiş olacak. Bölgeye yem desteği sağlanmaya devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de depremden etkilenen 11 ilde hayvancılık yapan çiftçilerin zararının ayni olarak karşılanacağını ifade etmişti.