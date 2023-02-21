Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka okullara nakledildi
Aksaray'da, riskli bulunan 3 okulun öğrencileri depreme güvenli okullara nakledildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 12:38, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 12:39
Aksaray Valiliği, kentte depremsellik testleri sonucunda 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin tahliyesine karar verdi.
Kararın ardından bu 3 okulda eğitim gören toplam 966 öğrenci, başka okullara nakledildi.