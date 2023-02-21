AFAD açıkladı: Hangi ilde ne kadar çadır var?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurulan çadır sayısını açıkladı.
AFAD, "Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk." açıklamasında bulundu
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.
Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300-809 çadır kurulumunu tamamladık.
Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı;
Hatay - 69.766
Kahramanmaraş - 66.685
Gaziantep - 49.670
Adıyaman - 45.852
Malatya - 25.380
Adana - 17.515
Şanlıurfa - 8.838
Osmaniye - 7.170
Diyarbakır - 6.328
Kilis - 3.605
İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."