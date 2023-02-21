KYK yurtlarında depremzedelere yetersiz hizmet iddiasına ilişkin açıklama
Mardin Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mardin'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayan depremzedelere yetersiz hizmet verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 13:54, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 13:55
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile platformlarda, ilde KYK yurtlarında misafir edilen afetzede vatandaşların barınma, beslenme, hijyen ve sağlık konularında (yurtlarda yemek, öğün sayısının azaldığı, yeterli hijyen ve temizlik malzemesinin bulunmadığı) hizmet sağlamakta yetersiz kalındığı iddialarının yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşların tüm temel ihtiyaçları Valilik tarafından karşılanmakta olup, öğün sayısının azaltıldığı ve yeterli hijyen/temizlik malzemesinin bulunmadığı iddiaları gerçek dışıdır." ifadesine yer verildi.