Milli Eğitim Bakanı Özer'den Malatya'daki ilk hastane sınıfına ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği içinde kurulan hastane sınıfını ziyaret eden Özer'e, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Malatya Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir eşlik etti.

Bakan Özer, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "10 ilimizdeki tüm hastanelerde depremzede ve sağlık çalışanlarının çocuklarının yararlanacağı sınıflarımızı 1 Mart'a kadar kuracağız." ifadesini kullandı.