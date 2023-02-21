'Hatay'da duruşmalar devam ediyor' iddiasına Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde "İki deprem ile sarsılan Hatay'da duruşmalar devam ediyordu" iddialarıyla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 6 Şubat tarihli yazısı uyarınca Hatay Adalet Sarayı binasında duruşmaların yapılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonra yapılan teknik incelemeler neticesinde Adalet Sarayı binasının sağlamlığı konusunda bilirkişilerce olumlu rapor verilmiştir.

Hatay Adalet Sarayı binasında sadece 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan ya da yapısal değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında UYAP altyapısının kullanılmasını gerektiren tutuklamaya sevk ve sorgu işlemleri yapılmakta olup Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı doğrultusunda bunun haricindeki duruşmalar yapılmamaktadır. "