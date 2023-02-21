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Binanın zeminine 1,5 metrelik kaçak kat indi

Kağıthane'de bir kişi, aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indi. Şahsın yaklaşık 1.5 metre kazı yaptığı, moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle taşıdığı akılalmaz olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2023 17:23, Son Güncelleme : 21 Şubat 2023 18:03
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Binanın zeminine 1,5 metrelik kaçak kat indi

Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başladı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, bugün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçtı.

Zeminde yaklaşık 1.5 metre kazarak kaçak kat indi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görüldü. Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"Enkaz altından insanları çıkartıyoruz, bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır"

Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk. Biz de şahit olduk, buradan moloz alanları gördük ve şahsa sorup 'hayırdır ne iş yapıyorsun' dedik. Bize, 'içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz' dedi. Burada kaç kişi oturuyor, yazık günahtır. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış, arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş" dedi.

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